Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Arsuz ilçesine bağlı Pirinçlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 LL 532 plakalı otomobil ile 31 SD 572 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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