Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hatay\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
27.06.2026 15:17
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Altınözü'nde 2 otomobil çarpıştı, yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Altınözü ilçesi Sofular Mahallesinde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında yaralanan iki kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Altınözü, Olaylar, Trafik, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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