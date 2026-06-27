Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza; Altınözü ilçesi Sofular Mahallesinde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında yaralanan iki kişi, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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