Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Yayladağı ilçesine bağlı Tutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan 6 vatandaşa kısa sürede müdahale etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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