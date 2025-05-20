Hatay\'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'da yolun karşısına geçtiği esnada otomobil çarpan genç hayatını kaybetti. Kaza anı ve araç sürücüsünün durmadan devam ettiği anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya çevreyolu Habibi Neccar kavşağı mevkisinde yaşandı. Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Osman Kızılay'a çarptı. Kazada genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kızılay'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansırken, görüntülerde araç sürücüsünün durmayarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Bir süre sonra kazaya karıştığını ve aracın sürücüsü olduğunu söyleyen 24 yaşındaki M.S. isimli şahıs kaza yaptığını söyleyerek karakola teslim oldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY