Hatay'da ağaçlık alana devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteğinde bulunan Yoncadüz yaylası mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ALS 067 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hasar gören araç vinçle kaldırılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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