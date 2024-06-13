Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 74 Gram Metamfetamin ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

3.Sayfa

Hatay'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden 74 gram metamfetamin ve tarihi eser olarak değerlendirilen yüzük ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 11 Haziran tarihinde günü Antakya Haraparası Konteyner Kent içerisinde şüphe üzerine durdurulan M.R.B.'nin yapılan üst aramasında; 74 gram Metamfetamin ve tarihi eser olarak değerlendirilen yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.R.B. işlem yapılmak üzere Adli mercilere teslim edildi. - HATAY