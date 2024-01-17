 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli Dörtyol ilçesinde yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda Kuzuculu Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise özel reçeteye tabi hap ve kubar esrar ele geçirildi.

Hatay\'da Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı
17.01.2024 - 20:45,  Güncelleme: 20:51
Abone Ol

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.Ü., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.S., kadına karşı basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası bulunan B.B ve ailenin korunması kanuna muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıslar Dörtyol ilçesinde yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda 16 Ocak tarihinde Kuzuculu Mahallesi'nde F.Y. ve A.İ.'den 53 adet özel reçeteye tabi hap ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 191. Kanun maddesinden işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kuzuculu, Dörtyol, Hatay, Tutuklama, Cezaevi, Yakalama, Hırsızlık, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Yakalanan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement