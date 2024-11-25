Hatay\'da Yangın: Depremzede Aile Konteyneri Zarar Gördü

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Hatay'da meydana gelen yangında depremzede ailenin yaşadığı konteyner hasar gördü.

Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangında ailenin depo olarak kullandığı çadır küle döndü. Defne itfaiye istasyonu ekipleri de bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Yangında konteynerde hasar oluştu. - HATAY