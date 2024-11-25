Hatay'da meydana gelen yangında depremzede ailenin yaşadığı konteyner hasar gördü.
Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangında ailenin depo olarak kullandığı çadır küle döndü. Defne itfaiye istasyonu ekipleri de bölgeye gelerek alevlere müdahale etti. Yangında konteynerde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Depremzede Aile Konteyneri Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?