Hatay\'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Gerekli emniyet tedbirleri alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY
