Hatay'da Yangın Tehlikesi: Serap Köse'nin Zor Anları - Son Dakika
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Hatay'da Yangın Tehlikesi: Serap Köse'nin Zor Anları

Hatay\'da Yangın Tehlikesi: Serap Köse\'nin Zor Anları
01.07.2025 19:24
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Depremde evi yıkılan Serap Köse, yangın evine yaklaşınca ekiplerden teşekkür etti ve korkularını paylaştı.

Hatay'da depremde evi yıkılan Serap Köse, alevler yuvasına metreler kala kontrol altına alınınca, "Deprem anında evim yıkılmıştı, bu yangın evimize ulaşsaydı ikinci yıkım olacaktı" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Hatay'da 32 saattir süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarıyla gölete su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Serinyol Mahallesi'nde alevler evine metreler kala kontrol altına alınan Serap Köse, yaşadığı duygu dolu anları anlattı.

"Emeği geçenlerden Allah binlerce kez razı olsun"

Daha önce depremde evi yıkılan Serap Köse, "Yangın önce uzaktan fark edildi, rüzgarın yönünü değiştirmesiyle birden bire evimize yaklaştı. Binlerce kez Rabbim razı olsun, askerimizden, polisimizden, itfaiye erlerimizden ve ekiplerimizden. Hepsine çok çok teşekkür ederim, çok minnettarız. Yaşadığımız anlatılmaz, zor anlar yaşadık. İnsan hatırladıkça kötü oluyor, anlattıkça yaşamış gibi oluyorum. Deprem anında evim yıkılmıştı, bu yangın evimize ulaşsaydı ikinci yıkım olacaktı. Onun şokuyla çok etkilendik. Şu an bile o duyguyu yaşıyorum. Emeği geçenlerden Allah binlerce kez razı olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yangın Tehlikesi: Serap Köse'nin Zor Anları - Son Dakika

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