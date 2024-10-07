Hatay'da kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkarıldı.
Yayladağı ilçesinde kolu yanan vatandaş, soluğu hastanede aldı. Yanığın tedavisi için kadının kolundaki bileziklerin çıkarılması gerekince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hastaneye giden itfaiye ekipleri bilezikleri keserek çıkarttı. Bilezik çıkarma işleminin ardından tedavi gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yanık Tedavisi İçin Bilezikler Kesildi - Son Dakika
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