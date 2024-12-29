Hatay'da Yatağa Saklanmış Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da Yatağa Saklanmış Silahlar Ele Geçirildi

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Hatay'da yapılan operasyonda, 2 tabanca ve fişekler yatağa gizlenmiş halde bulundu.

29.12.2024 12:01
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Hatay polisinden operasyon: Yatağa saklanmış silahlar ele geçirildi

HATAY - Hatay'da tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili 3 adrese yapılan operasyonda, yatağa saklanmış 2 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 24 Aralık tarihinde İskenderun Barıştepe Mahallesi'nde meydana gelen tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili olarak 26 Aralık tarihinde 3 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda A.Ö., Ş.B. ile K.T. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada yatağa saklanmış 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek polis ekiplerinin hummalı çalışmasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yatağa Saklanmış Silahlar Ele Geçirildi - Son Dakika

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