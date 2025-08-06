Hatay'da Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay'da Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay\'da Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
06.08.2025 09:21  Güncelleme: 09:23
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde duvarla klima arasına sıkışan yavru kedi, işletme sahibinin duyduğu miyavlama sesi sayesinde kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panikleyen kediyi sağ salim buldu.

Hatay'da bir iş yerinde duvarla klima arasına sıkışan yavru kedi, işletme sahibinin duyduğu miyavlama sesiyle fark edilerek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Mahallede bulunan bir kafenin işletmecisi Merve Nur Bulut, işletmesini kapatmak üzereyken gelen miyavlama sesini duydu. Sesi takip eden Bulut, klimanın arkasında duvarla boşluk arasında bir yavru kedinin sıkıştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Panikleyen yavru kedi bir süre iş yerinin içinde kaçtıktan sonra gece saatlerinde ekipler tarafından sağ salim yakalanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kedinin miyavlama sesini duyarak 112 acil çağrı merkezini arayan iş yeri sahibi Merve Nur Bulut, "Cumartesi gecesi saat bir buçukla iki arasıydı. Dükkanı kapatmak üzereydik, temizlik yapıyorduk. O sırada miyavlama sesi duyduk. Klimanın arkasında bir delik varmış, kedi oraya girip sıkışmış. Hemen itfaiyeyi aradık. Geldiklerinde kedi biraz kaçtı, içeride dolaştı ama sonunda yakalandı. Sağ salim kurtarıldı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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