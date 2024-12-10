Hatay'da Yıkımda Bina Çöktü, Operatör Yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da Yıkımda Bina Çöktü, Operatör Yaralandı

Hatay\'da Yıkımda Bina Çöktü, Operatör Yaralandı

Antakya'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesi operatörü yaralandı.

10.12.2024 13:35
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Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında çökmesiyle iş makinesi operatörü yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşandı. Yıkım kararı alınan ağır hasarlı 11 katlı bina, yıkımın gerçekleştiği sırada iş makinesinin üzerine çöktü. 11 katlı binanın çökmesiyle iş makinesi operatörü yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri, yaralı operatörü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yıkımda Bina Çöktü, Operatör Yaralandı - Son Dakika

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