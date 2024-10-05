Hatay'da kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.
İskenderun ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi. Durum üzerine itfaiye ekipleri, yüzüğü spiralle keserek çıkarmak için çalışma başlattı. Yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kadının parmağından çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla kadın rahat nefes aldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yüzük Krizi - Son Dakika
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