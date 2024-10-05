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Hatay'da Yüzük Krizi

Hatay\'da Yüzük Krizi

Kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.

05.10.2024 20:40
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Hatay'da kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı.

İskenderun ilçesinde parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi. Durum üzerine itfaiye ekipleri, yüzüğü spiralle keserek çıkarmak için çalışma başlattı. Yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kadının parmağından çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla kadın rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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