Fırındaki görüntüler mide bulandırdı: Yılan çıkacak diye korkuyorum
Fırındaki görüntüler mide bulandırdı: Yılan çıkacak diye korkuyorum

Fırındaki görüntüler mide bulandırdı: Yılan çıkacak diye korkuyorum
07.01.2026 09:22  Güncelleme: 10:51
Fırındaki görüntüler mide bulandırdı: Yılan çıkacak diye korkuyorum
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir fırında yapılan denetimde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Ekmeklerin gramajları düşük çıkan işletmede böcek ve örümceklerin cirit attığı görüldü. Zabıta müdürü, "Siz burayı kapatın hurdacıya çevirin. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" diyerek durumun vahametini açıkladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatları doğrultusunda, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Son olarak zabıta ekipleri tarafından 4 fırın işletmesi incelendi.

GRAMAJ DÜŞÜK, ÜRÜNLER BOZUK, BÖCEKLER CİRİT ATIYOR

Denetim yapılan bir fırında hijyen ve gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Denetimlerde, bir fırında üretilen pide ekmeklerinin eksik gramajla üretildiği ortaya çıktı. Ayrıca; imalathanede bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek bulundu.

Fırındaki görüntüler mide bulandırdı: Yılan çıkacak diye korkuyorum

"FAREYİ GEÇTİM, YILAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM"

Zabıta müdürü Ali Avan karşılaştığı manzara karşısında, şunları söyledi:

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrar etmesi halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.

Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, ilçedeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Fırındaki görüntüler mide bulandırdı: Yılan çıkacak diye korkuyorum - Son Dakika

