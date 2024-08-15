Hatay'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. - HATAY
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