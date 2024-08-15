Hatay'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay\'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin zeytin bahçesine uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

15.08.2024 09:02
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Hatay'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da zeytin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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