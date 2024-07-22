Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü Ali Dağlı hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri, Ali Dağlı'nın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

22.07.2024 09:32
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Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün 18 yaşındaki sürücüsü öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Dağlı idaresindeki traktör, zeytin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada 18 yaşındaki sürücü Ali Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Ali Dağlı'nın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cenaze aracı tarafından Dağlı'nın cansız bedeni morga götürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da zeytin bahçesine uçarak ters dönen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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