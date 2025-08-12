Hatay\'daki Orman Yangını 16. Saatte Kontrol Altına Alındı

Hatay'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 16.saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, destek illerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 16. saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin 3 gün süreyle bölgede soğutma çalışması gerçekleştireceği öğrenildi. - HATAY