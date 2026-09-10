Hatay Dörtyol'da akrobatik motosiklet sürücüsüne 53 bin 246 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da akrobatik motosiklet sürücüsüne 53 bin 246 TL ceza kesildi

Hatay Dörtyol\'da akrobatik motosiklet sürücüsüne 53 bin 246 TL ceza kesildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan ve aşırı hızla şerit değiştiren sürücüye toplam 53 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan ve aşırı hızla şerit değiştiren sürücüye toplam 53 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan ve aşırı hızla şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 53 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Dörtyol, Trafik, Hatay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Dörtyol'da akrobatik motosiklet sürücüsüne 53 bin 246 TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da akrobatik motosiklet sürücüsüne 53 bin 246 TL ceza kesildi - Son Dakika
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