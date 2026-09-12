Hatay Dörtyol'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Hatay Dörtyol\'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpışma anı ve yol kenarındakilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, yol kenarında bekleyen 4 şahsın yaşadığı panik ve çarpışma anı kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde bulunan Talatlar Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen 31 LS 970 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 31 AZY 850 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ilk müdahalenin ardından yaralıları Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralananların; E.İ. ile M.K. ve H.K. kardeşlerin olduğu belirlendi. Kaza anıysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletlerin kafa kafaya çarpıştığı, yaralıların yere savruldukları ve yol kenarında bekleyen 4 şahsın panik yaşadığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Dörtyol, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Dörtyol'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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