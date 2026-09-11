Hatay Dörtyol'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı, yangın büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motorundan alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken otomobilde hasar oluştu.
Hatay'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motorundan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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