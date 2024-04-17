Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da Çeşitli Suçlarla İlgili 4 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da Çeşitli Suçlarla İlgili 4 Şüpheliyi Yakaladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun\'da Çeşitli Suçlarla İlgili 4 Şüpheliyi Yakaladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen kasten yaralama-tehdit ve gasp olaylarıyla ilgili harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, fişek, altın kolye ve bıçak ele geçirildi.

17.04.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde meydana gelen çeşitli suçlarla ilgili 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesine bağlı Modernevler ve Dumlupınar mahallelerinde meydana gelen 2 ayrı olayla ilgili harekete geçti. 13 Nisan tarihinde İskenderun Modernevler Mahallesi'nde yaşanan kasten yaralama-tehdit olayının şüphelisi Y.K. ile aynı gün Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayının şüphelileri O.K., N.K. ve E.İ., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, suça konu altın kolye ve 2 adet bıçak ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da Çeşitli Suçlarla İlgili 4 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:24 Abdulkadir Selvi’nin AK Parti için yazdığı reçete MHP’yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam Abdulkadir Selvi'nin AK Parti için yazdığı reçete MHP'yi küplere bindirdi: Koca bir hiç, çapsız ve kof kelam
14:17 Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası Milletvekilinin yanlış parkını ihbar edenlere hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 18:48:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da Çeşitli Suçlarla İlgili 4 Şüpheliyi Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement