Hatay Hassa'da bahçe yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Hassa ilçesinde Yolçatı Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bahçede maddi hasar oluşurken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan bahçe yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında bahçe zarar gördü.
Kaynak: İHA
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