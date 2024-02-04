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Hatay Havalimanı'ndan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
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Hatay Havalimanı'ndan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin enkazı kaldırılıyor

Hatay Havalimanı\'ndan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin enkazı kaldırılıyor

Hatay Havalimanı'ndan havalanan polis helikopteri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğradı. Kazada 2 pilot şehit olurken, 1 teknisyen yaralandı. Enkazın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

04.02.2024 13:32
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Hatay Havalimanı'ndan havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü Balık Kaya mevkiinde kaza kırıma uğradı. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı. Olay sonrası şehit pilotların naaşları hastane morguna kaldırılırken, yaralanan teknisyen ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1000 rakımlı bölgede yoğun sis hakim olurken, hava sıcaklığı ise 5 derece olarak ölçüldü. Polis helikopterinin düştüğü alana ulaşımı rahat sağlamak iş makineleri aracılığıyla yeni bir yol açıldı. Jandarma ve özel harekat polislerinin bölgeye sadece ilgili ekiplerin girişine izin verdiği görüldü. Öte yandan sabah saatlerinde enkaza ulaşan kaza kırım ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

"Düz bir zemine düşmüş"

Helikopter enkazının yanına ilk ulaşanlardan olan köy sakinlerinden Kamil Kaya, "Dün gece 23.00 civarında bir ses geldi. Gürültülü bir sesti. Helikopterin düştüğünü söylediler. Hemen arama yapmaya gittik. Bizden önce korucularımız ulaşmıştı. İki şehidimiz vardı, bir kişi ise yaralıydı. Helikopterin düştüğü arazi ve hava kötü değildi. Gece çok sis yoktu. Helikopter düz bir araziye düşmüştü. Yaralıları gördük, sonra askerlerimiz geldi, biz ayrıldık" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay Havalimanı'ndan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
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