Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman yangınına havadan müdahale başladı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan da müdahale başladı.

Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye karadan başlamıştı. Geniş alana sahip olan bölgedeki yangının yayılma hızını yavaşlatmak isteyen ekipler, helikopterle havadan müdahaleye de başladı. İlk bilgilere havadan orman bölge müdürlüğü helikopteri, askeri helikopterin müdahale ettiği öğrenildi.

Orman yangının büyük olduğunu dile getiren vatandaşlar, yangının ilerlediğini belirterek, evlerini terk ettiklerini söylediler. - HATAY