Hatay\'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Şenbük Mahalle Muhtarı Asım Teksoy, bölgede can kaybının olmadığını belirterek, ormanın ve zeytin ağaçlarının yangında zarar gördüğünü söyledi.

Yangın, Belen'in Şenbük Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları sevk edildi. Ekipler tarafından karadan başlayan müdahalelere helikopter ile havadan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 7 helikopter, 2 söndürme uçağı ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Can ve mal kaybımız yok sadece ormanlık alandaki ağaçlar zarar gördü"

Şenbük Mahalle Muhtarı Asım Teksoy, "Öğlen saat 14.25 civarında vatandaşlar beni arayarak yangın olduğunu söylediler. Ben de 112'yi aradım. Acil Çağrı Merkezi'nin yangından haberi olduğunu ve müdahale edildiğini söyledi. Havadan helikopterler ve uçaklar müdahale ediyordu. Yangın karşı ormanlık alanda çıkmış. Kesin olarak nerede çıktığı bilinmiyor. Can ve mal kaybımız yok. Sadece ormanlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Yol kenarlarındaki bazı zeytin ağaçlarımızda zarar gördü" ifadelerini kullandı. - HATAY