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Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde çöplük alanında çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay\'ın Defne ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı
29.12.2023 - 09:07,
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Hatay'ın Defne ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harbiye Mahallesi'nde moloz ve çöplük alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek çöp yangınını bahçeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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