Hatay\'ın Defne ilçesinde çıkan çöp yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harbiye Mahallesi'nde moloz ve çöplük alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gelerek çöp yangınını bahçeye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY