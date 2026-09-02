Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Gültepe Mahallesi'ndeki çiftlikte samanlık yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir çiftliğin samanlık kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında saman balyaları zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında saman balyaları zarar gördü.
Kaynak: İHA
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