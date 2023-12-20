Hatay\'ın Payas ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 2. katından çıkan yangını, itfaiye ekipleri söndürdü.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden binanın 2. katından dumanlar çıktı. Dumanı gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 katlı binada çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın diğer katlara sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY