Hatay\'ın Samandağ ilçesinde erkek cesedi bulundu

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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde sahilde erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından üzerinde kimlik çıkmayan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirlendi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY