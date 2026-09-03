Hatay İskenderun'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye hızla müdahale etti
Hatay İskenderun'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye HBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu.
Kaynak: İHA
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