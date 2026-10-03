Hatay İskenderun\'da yaşlı adam inşaat temeline düşüp yaralandı, firmaya ceza verilmiş

Hatay'da kaldırımı işgal eden ve güvenlik önlemi alınmayan inşaatın temeline düşen yaşlı adam yaralandı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yaşlı adamın yaralandığı inşaata 2 gün önce ceza uygulandığını fakat firmanın önlem almadığını belirterek ilçe genelinde inşaat şantiyelerinde denetimlerin arttırılacağını ve kurallara uymayan inşaatların mühürleneceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Fener Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatın temeline düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaşlı adamın yaralanmasına neden olan inşaat alanında çalışmaları yürüten firmaya, İskenderun Belediyesi ekiplerinin 2 gün önce güvenlik önlemi alınmadığı için ceza uyguladığı ortaya çıktı. İskenderun Belediyesi; kent genelindeki inşaatlarda çevre ve yaya güvenliğini tehlikeye atan eksikliklere karşı denetimlerini sürdüğünü belirterek gerekli önlemleri almayan firmalara cezai işlem uygulanacağını ve kurallara uymayan inşaatların mühürleneceğini açıkladı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, inşaat faaliyetlerinin çevrede yaşayanların ve yoldan geçen vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmadan yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Dönmez, gerekli uyarılara rağmen güvenlik önlemlerini almayan firmalara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirterek, kurallara uymayan inşaatların bundan sonra mühürleneceğini ifade etti.

Başkan Dönmez, "İnşaat çalışmalarında güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınması, hem çalışanların hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için zorunludur. Gerekli tedbirleri almayan firmalara cezai işlem uyguluyoruz. Bundan sonra kurallara uymayan inşaatları mühürleyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliğini riske atan ihmallere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.