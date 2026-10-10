Hatay Kırıkhan'da şap nedeniyle üreticiler hayvanlarını kaybetti, pazarlar kapatıldı - Son Dakika
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Hatay Kırıkhan'da şap nedeniyle üreticiler hayvanlarını kaybetti, pazarlar kapatıldı

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Hatay Kırıkhan\'da şap nedeniyle üreticiler hayvanlarını kaybetti, pazarlar kapatıldı
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Kırıkhan'da bir üreticinin büyükbaş hayvanlarında SAT-1 şap hastalığı tespit edildi, hayvan pazarlarında faaliyetler durduruldu. Hayvan kaybeden üreticiler destek beklerken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin karantina bölgesinde aşılama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde SAT-1 şap hastalığının tespit edilmesinin ardından tedbir amacıyla bölgedeki hayvan pazarlarında faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Hastalık nedeniyle hayvanlarını kaybeden üreticiler destek beklerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin karantina bölgesindeki aşılama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi'nde yaşayan hayvan yetiştiricisi Abdurrahman Kurt, sabah büyükbaş hayvanlarını kontrol ettiği sırada hayvanların ağızlarından köpük geldiğini fark etti. Hayvanlarının durumundan endişelenen Kurt, veteriner çağırarak yardım istedi. Muayenenin ardından şap hastalığından şüphelenilmesi üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye gelen ekipler hayvanlardan numune aldı ve yapılan incelemelerde SAT-1 şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Hatay Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından tedbir kararı alındı. Bu kapsamda Antakya ilçesindeki Üzümdalı Hayvan Pazarı'nın faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ise karantina bölgesinde aşılama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

"Sabah kalktığımızda hayvanların hepsinin ağzından köpük geldiğini gördük, üç veteriner çağırdık ve şap hastalığı olduğunu söylediler"

Büyükbaş hayvanlarının ağzında köpüklerin ortaya çıktığını ve ilerleyen süreçte üç ineğinin ve 2 buzağısının telef olduğunu söyleyen Abdurrahman Kurt, "İmkanlarımız yettiğince hayvancılık yapıyoruz. Bu hayvanlar bizim tek geçim kaynağımız, başka hiçbir gelirimiz yok. Sabah kalktığımızda hayvanların hepsinin ağzından köpük geldiğini gördük. Üç veteriner çağırdık. Şap hastalığı olduğunu söylediler. Antibiyotik, ilaç, elimizden gelen her şeyi yaptık. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de geldi. Hayvanlarımızda şap hastalığı olduğunu söylediler. Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Ayakta kalan kaldı, kaybettiklerimizi de kaybettik. Videolarımız da var, her şey ortada. Gerçekten çok kötü durumdayız. Üç ineğimiz ve iki buzağımız telef oldu" dedi.

"İlk günlerde hayvanların ağzında geveleme vardı ama şap hastalığı olduğunu bilmiyordum, üç gün sonra fark ettim"

Şap hastalığı nedeniyle 2 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ifade eden Süleyman Cılbak, "Benim 30-40 tane hayvanım var. Küçüklükten beri bu işi yapıyorum. Geçim kaynağımız da bu. Burada hayvancılık yaparak yaşayıp gidiyoruz. Bunu ilk gün fark ettim. İlk günlerde hayvanların ağzında geveleme vardı ama şap hastalığı olduğunu bilmiyordum. Üç gün sonra fark ettim. Zaten arkadaşımın da başına gelmişti. Fark edince ilaç aldım. İkinci ve üçüncü gün de hayvanlarımın durumu kötüleşince onlara müdahale etmeye çalıştım. Başımıza böyle şeyler geldi. Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. Yaşadığımız sıkıntıları bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor. Bir haftadır yaşadığım sıkıntıya bakın. Sıkıntıdan dudaklarım hep patladı. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. İki hayvanım öldü; biri düve, diğeri buzağı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıKarantinaKırıkhan3. SayfaEkonomiGüncelTarımHataySon Dakika

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