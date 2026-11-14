Hatay Payas\'ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü öldü

Hatay Payas'ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Payas ilçesindeki Özkul Çolak Caddesi'nde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi morga kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü Enes Gök hayatını kaybetti.
Kaza, Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Enes Gök idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Gök'ün cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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