Hatay Samandağ'da sokak köpeği 14 yaşındaki çocuğu ayağından ısırdı, 6 dikiş atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Samandağ'da sokak köpeği 14 yaşındaki çocuğu ayağından ısırdı, 6 dikiş atıldı

Hatay Samandağ\'da sokak köpeği 14 yaşındaki çocuğu ayağından ısırdı, 6 dikiş atıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Salih Deli, babasıyla işten eve giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve ayağından yaralandı. Genç çocuğun ayağına 6 dikiş atılırken, ailesi ikinci kez yaşadıkları köpek saldırısı nedeniyle yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Hatay'da babasıyla işten eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk ayağından ısırılarak yaralandı. Kardeşinin ikinci kez köpek saldırısına uğradığını söyleyen Gülseren Yolcu, yaraya 6 dikiş atıldığını ifade etti.

Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde 14 yaşındaki Muhammed Salih Deli, iş çıkışı babasıyla birlikte eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Isırmanın etkisiyle ayağından yaralanan çocuğun ayağına 6 dikiş atıldı.

"Ben o köpeği severdim ama canım acıdı"

Babasının kovalamasına rağmen köpeğin kendine saldırdığını ifade eden Muhammed Salih Deli, "Gece babamla işten çıktıktan sonra eve giderken köpek birden bana saldırdı. Babam da köpeği kovaladı, bana bir daha saldırmasın diye. Babam kovaladıkça yeniden bana geri dönüyordu, ayağımdan beni ısırdı ve çok korktum. Ben o köpeği severdim ama canım acıdı" dedi.

"Babam köpekleri kovarken içlerinden bir tanesi gelip çocuğun ayağını ısırıyor"

Kardeşinin geçmişte de köpek saldırısına uğradığını ifade eden Gülseren Yolcu, "Köpek saldırısını ikinci kez yaşadık, daha önce de başkalarını ısırmış ve diğer insanlarında canı yanmış. Tek isteğimiz bu konuyla ilgili birimlerin gerekli çalışmaları yapması. Ne kadar başvuru yapsak da bu sokak köpekleri toplanmıyor. Yorulduk, artık hastaneye gitmekten. İşten eve giderken köpekler saldırıyor. Babam da köpekleri kovarken içlerinden bir tanesi gelip çocuğun ayağını ısırıyor. Şu an ayağı yaralı ve 6 dikiş var" dedi.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Muhammed Salih, Sokak Köpeği, Samandağ, 3. Sayfa, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay Samandağ'da sokak köpeği 14 yaşındaki çocuğu ayağından ısırdı, 6 dikiş atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:31:03. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da sokak köpeği 14 yaşındaki çocuğu ayağından ısırdı, 6 dikiş atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement