Hatay\'ta Motosikletten Atılan Poşette 2 Bin Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde motosikletten atılan poşette 2 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında; 6 Mayıs'ta M.S.C. isimli şahsın kullandığı motosikletten kaçarken attığı poşette 2 bin adet captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.S.C. hakkında Türk Ceza Kanunun 188. maddeden işlem yapıldı. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - HATAY