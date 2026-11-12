Hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edilen 13 yaşındaki çocukta parmak doku bozukluğu var. - Son Dakika
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Hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edilen 13 yaşındaki çocukta parmak doku bozukluğu var.

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Hava ambulansıyla Malatya\'ya sevk edilen 13 yaşındaki çocukta parmak doku bozukluğu var.
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Darende'de 13 yaşındaki çocuğun parmağında yumuşak doku bozukluğu belirlendi ve çocuk ileri tetkik ile tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuk, buradan hava ambulansıyla nakledildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde parmağında yumuşak doku bozukluğu tespit edilen 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende ilçesinde parmağında yumuşak doku bozukluğu tespit edilen 13 yaşındaki İ.H.D., hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İ.H.D., ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.

Kaynak: İHA
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