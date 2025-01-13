Havran\'da Trafik Kazasında 2 Yaralı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Havran İlçesi Çamdibi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına hızla müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi yakınlarında E.Ö. yönetiminde direksiyon hakimiyetini kaybeden 10 AED 675 plakalı Dacia marka otomobil yolda çıkarak zeytin ağaçlarına çarptı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bir kurtarma aracı ve üç personelle olay yerine hareket etti. Ekipler, kısa sürede kazanın gerçekleştiği noktaya ulaştı. Kaza mahallinde, 10 AED 675 plakalı araçla ilgili yapılan incelemelerde, sürücü E.Ö.'nün ağır yaralı, yolcu İ.Ö.'nün ise hafif yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR