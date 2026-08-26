Havsa’da anız yangını otobanı dumana bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havsa’da anız yangını otobanı dumana bürüdü

Havsa’da anız yangını otobanı dumana bürüdü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Havsa kesiminde çıkan anız yangını nedeniyle otoyol yoğun duman altında kaldı. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, yol trafiğe açıldı.

İstanbul- Edirne Otoyolu'nun Havsa kesiminde çıkan anız yangını, otobanı yoğun duman altında bıraktı.

İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Havsa kesiminde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlerin etkisiyle otoyolu yoğun duman kaplarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yangına Havsa ve Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karayolları ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, hortumların ulaşamadığı noktalardaki alevlere ise yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma ve yol güvenliği çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyol, yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Edirne, Havsa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havsa’da anız yangını otobanı dumana bürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar
İhbarla ortaya çıktı Evden Kurişler’le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi

18:59
Coventry City’de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba Bakın neye benzettiler
Coventry City'de ilk maçına çıkan Cherif için yapılan yorum bomba! Bakın neye benzettiler
18:35
Lyon’da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz
Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi mali kriz
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
18:14
Ersun Yanal’dan Fenerbahçe’ye tarihi uyarı
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye tarihi uyarı
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 19:06:46. #7.13#
SON DAKİKA: Havsa’da anız yangını otobanı dumana bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement