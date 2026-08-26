Havsa’da anız yangını otobanı dumana bürüdü

İstanbul- Edirne Otoyolu'nun Havsa kesiminde çıkan anız yangını, otobanı yoğun duman altında bıraktı.

İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Havsa kesiminde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlerin etkisiyle otoyolu yoğun duman kaplarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yangına Havsa ve Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karayolları ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, hortumların ulaşamadığı noktalardaki alevlere ise yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ve Karayolları ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma ve yol güvenliği çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyol, yapılan kontrollerin ardından yeniden trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.