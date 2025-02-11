Havuzdaki Buzağı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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İzmir'in Dikili ilçesinde bir vilanın boş olan havuzuna düşen buzağı, itfaiye erlerinin dakikalar süren çabaları sonucu kurtarıldı.

Olay, önceki akşam Çandarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnaşaat halindeki bir villanın boş olan havuzunda buzağı olduğunu farkeden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Havuz içerisinde dolanarak çaresiz bekleyen buzağı için itfaye görevlileri bölgeye geldi. Bir görevli havuz içerisinde, diğer ekip üyeleri havuz dışında dakikalarca buzağıyı kurtarmaya çalıştı. İtfaiye erlerine zor anlar yaşatan sevimli buzağı, uzun uğraşlar sonucu gövdesinden yukarı çekilerek havuzdan çıkarıldı. Buzağı daha sonra sahibine teslim edildi. - İZMİR