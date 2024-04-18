Hayır çeşmesi yapmak isterlerken hayatlarını kaybettiler - Son Dakika
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Hayır çeşmesi yapmak isterlerken hayatlarını kaybettiler

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayır çeşmesi için su kanalı açarken toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişi toprağa verildi.

18.04.2024 21:20  Güncelleme: 21:34
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Hayır çeşmesi sonları oldu

Hayır çeşmesi yapmak isterlerken hayatlarını kaybettiler

- Çanakkale'de toprak kayması sonucu göçük altında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde dün tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açtıkları sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan köy camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde saat 16.30 sıralarında su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. 3 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipleri tarafından toprak altından çıkarılan kepçeci Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yarı beline kadar toprağa gömülü halde olan Tahir Ödemiş göçükten kurtarıldı. Ambulansa alınan Tahir Ödemiş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tahir Ödemiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları kapsamında toprak kayması sonucu göçük altında kalan Sefer Arslan'ı da cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan'ın cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kangırlı köyünde tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açtıkları sırada toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybeden Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan'ın cenazeleri köy camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Çanakkale Belediye Başkanvekili Av. Bülent Şarlan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayır çeşmesi yapmak isterlerken hayatlarını kaybettiler
Kaynak: İHA

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