Haymana'da Adliye Önünde Kavga

Ankara'nın Haymana ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, adliye çıkışında tekme tokat kavga etti.

Edinilen bilgöye göre, Yenimahalle Ankara Caddesi üzerinde bulunan Haymana Adliyesi'nde görülen davanın ardından adliye önünde karşılaşan iki aile arasında kavga çıktı. Tarafların tekme tokat birbirlerine saldırdığı kavgayı adliyede görev için bulunan jandarma ekipleri ayırmakta zorlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı güçlükle kontrol altına alan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA