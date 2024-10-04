Haymana\'da Pikap Kazası: 2 Yaralı

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Ankara'nın Haymana ilçesinde bir pikabın duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, içinde Haymana Belediyesi personellinin bulunduğu pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada yaralanan İ.A. ambulansla, durumu ağır olan E.G. ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Kazayı haber alan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yaralanan belediye personelini hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA