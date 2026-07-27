Haymana'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

Ankara'nın Haymana ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

Olay, Haymana ilçesi Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır aniden alev aldı. Yangını fark eden şoför hızla aracı durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.