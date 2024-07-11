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Haymana'da trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA - Haymana'da yağış nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan Rojhad Kaydaş kontrolündeki ev eşyası yüklü 06 CID 576 plakalı kamyon, Haymana girişinde yağış nedeniyle kontrolünü kaybederek kaydı. Kamyonun sürücüsü, aracın savrulduğunu ancak yoldan çıkmadan kontrolü sağladığını belirtti. Kaydaş, arkadan gelen 34 JC 7761 plakalı kamyonun sürücüsünün kaygan zemin nedeniyle kontrolü sağlayamadığını ve diğer araçlara çarptığını ifade etti.

Kazada, 06 CID 576 plakalı kamyon sürücüsü Kaydaş yalnızca elinden hafif şekilde yaralanırken, Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 kamyon şoförü ise Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya sevk edilen 2 şoförün durumunun iyi olduğu bildirildi.