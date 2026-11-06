Hayrabolu'da emniyet güçleri Kahya ve Aydınevler'de asayiş ve trafik denetimi yaptı - Son Dakika
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Hayrabolu'da emniyet güçleri Kahya ve Aydınevler'de asayiş ve trafik denetimi yaptı

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Hayrabolu\'da emniyet güçleri Kahya ve Aydınevler\'de asayiş ve trafik denetimi yaptı
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Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle Kahya ve Aydınevler mahallelerinde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Denetimde şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edildi; arananların yakalanması, suç unsurlarının önlenmesi ve trafik güvenliği amaçlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kahya ve Aydınevler mahallelerinde geniş çaplı denetim yaptı. Uygulama kapsamında ekipler tarafından şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde kontroller gerçekleştirilirken, aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin, ilçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamayı amaçladığı belirtildi. Emniyet ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik asayiş ve trafik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Hayrabolu3. SayfaTrafikAsayişGüncelSon Dakika

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