Hayrabolu\'da kuvvetli rüzgarla devrilen trafik ışığını belediye ekipleri kaldırdı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle trafik ışığı devrildi.

Şiddetli rüzgarın etkisini artırdığı gece saatlerinde, Uzunköprü Caddesi üzerinde bulunan trafik ışığı devrilerek yola düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda da maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen trafik ışığına müdahale ederek gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.