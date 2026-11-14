Hayrabolu\'da kuvvetli rüzgarla devrilen trafik ışığını belediye ekipleri kaldırdı

Hayrabolu'da kuvvetli rüzgarla devrilen trafik ışığını belediye ekipleri kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece etkili olan şiddetli rüzgar, Uzunköprü Caddesi'ndeki trafik ışığını devirdi. Olayda yaralanma ve araçlarda maddi hasar yaşanmazken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ışığa müdahale etti; sürücü ve vatandaşların dikkatli olması istendi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle trafik ışığı devrildi.
Şiddetli rüzgarın etkisini artırdığı gece saatlerinde, Uzunköprü Caddesi üzerinde bulunan trafik ışığı devrilerek yola düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda da maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen trafik ışığına müdahale ederek gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.
Kaynak: İHA
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