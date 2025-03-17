Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa - Son Dakika
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Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa

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Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, katıldığı bir yayında skandal ifadeler kullandı. Yalçın, "Keşke köpekler gelen her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparsa da içimiz soğusa." ifadelerini kullandı.

17.03.2025 18:49
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Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın, katıldığı bir programda skandal sözler sarf etti. Yalçın, "Keşke köpekler gelen her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparsa da içimiz soğusa." dedi.

DERNEK BAŞKANI'NDAN SKANDAL ÇIKIŞ

Başıboş köpek sorunuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın'dan skandal bir açıklama geldi. Sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Yalçın, köpeklerin görevlileri boynundan ısırsa içlerinin soğuyacağını söyledi.

"KEŞKE KÖPEKLER 3-5 GÖREVLİNİN BOYNUNU KOPARSA DA İÇİMİZ SOĞUSA"

Yalçın, "Keşke köpekler bundan sonra inşallah böyle olur. Köpekleri toplayan her görevlinin boynunu koparıp atsa bir tarafa. En azından 3-5 görevlinin boynunu koparıp atsa da içimiz soğusa." ifadelerini kullandı.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı\'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa

3-sayfa, Toplum, Sözler, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 220198:
    zittigimn mama lobisi,hayvan sevmek baska tapmak baska once onu ogrenin 56 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Gücünüz yetiyorsa toplayın. Acaba kaçını yakalayabiliyorsunuz. Binlerce yıldır sokakta olan bu canlar şimdi birileri böğürüyor diye lap diye bi anda ortadan kaldırılacak. Deneyin başarabiliyor musunuz. Allahın işine karşı gelmekten başka bişey değildir. Seveceksiniz, alışacaksınız, vicdan merhame İt sahibi olacaksınız ve öyle çocuklar yetiştireceksiniz. Asıl çözüm budur. İstanbulda 1910 yılında yapılan sivriada köpek katliamı sonrası başımıza ne musibetler geldiğini hatırlatırım. 6 52 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Bu soytarı, insanları sevmez hayvanları sevdiği kadar, adana'da sokaklarda binlerce köpek var gelin toplayın 46 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    gazetecilerle siyasilerle uğraşacağınıza bu soytarıları toplayın.. 35 2 Yanıtla
  • Hakan YELDAN:
    Bunlar evinde fino besleyip sokakta yürümeyenler değilmi yaa 22 1 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMASI GEREKİR 22 1 Yanıtla
  • 6490203:
    hemen gözaltı 17 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Küçükken mahallede maç yapacak yer bulamazdık. Nereye gitsek birileri burda oynamayın deyip kovardı. Bu köpek olayı ona döndü. Yeşili talan edip betona cevirdikçe insanoğlu çevreyi sahiplenip canlılara yaşam hakkı tanımamaya başladı. Buraya bina diktin geldin yerleştin. Köpekler karşı araziye taşındılar. Sonra oraya bina yapıldı.Ordakiler de ordan kovaladı. Allah yaratmış. Ne yapsın şimdi bu hayvancağızlar. Tek istekleri çöpten beslenip hayatta kalabilmek. O bile zor. 4 13 Yanıtla
  • Hls157128:
    mal 13 1 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    İthal mamayı yasaklayın bakın hayvan hakları savunucuları kalıyor mu?. Hepsi rant peşinde bunların.. 10 2 Yanıtla
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