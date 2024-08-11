Hazine arazisi için tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü - Son Dakika
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Hazine arazisi için tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Toplam 14 kurşunun isabet ettiği ağabey olay yerinde hayatını kaybetti. Arazi kavgasında ağabey katili oldu.

11.08.2024 16:15
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Hazine arazisi için tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Toplam 14 kurşunun isabet ettiği ağabey olay yerinde hayatını kaybetti

Arazi kavgasında ağabey katili oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde küçük kardeş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki inşaat işçisi Yılmaz D., Suruç'a giderek aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi Mehmet D. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu

İddiaya göre, kavga sırasında Mehmet D. tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey Deniz D., olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı. Mahalleye giden jandarma ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşlerin paylaşamadıkları için kavga ettiği arazinin ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kavga, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hazine arazisi için tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü - Son Dakika

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